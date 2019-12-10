Son Dakika Haberleri: İlkokul öğrencileri, 200 parça eski eşyayla bir günlük nostalji müzesi açtı
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İlkokul öğrencileri, 200 parça eski eşyayla bir günlük nostalji müzesi açtı

6 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde ilkokul öğrencileri, evlerinden ve çevrelerinden temin ettikleri tüplü televizyon, gaz lambası, küp ve unutulmaya yüz tutmuş kanaviçe gibi eski eşyaları sınıfta sergileyerek bir günlük nostalji müzesi açtı.

İlkokul öğrencileri, 200 parça eski eşyayla bir günlük nostalji müzesi açtı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde ilkokul öğrencileri, evlerinden ve çevrelerinden temin ettikleri tüplü televizyon, gaz lambası, küp ve unutulmaya yüz tutmuş kanaviçe gibi eski eşyaları sınıfta sergileyerek bir günlük nostalji müzesi açtı.

İlçedeki Kansu İlkokulu 3/A sınıfı öğretmeni Huri Aslan Sağır, Türkçe ders kitabında yer alan "Bir Sınıf Müzesi Kuralım" metnini gerçeğe dönüştürmek için öğrencileriyle birlikte kolları sıvadı.

Okul Müdürü Onur Esmergil'in de desteğiyle öğrenciler, temin ettikleri yaklaşık 200 parça nostaljik eşyayı, bir sınıfta topladı.

Aralarında eski fincan, daktilo, kanaviçe, tüplü televizyon, gaz lambası, siyah-beyaz fotoğraflar gibi birçok eski eşyanın bulunduğu sınıf, adeta "nostalji müzesi"ne dönüştü.

Nostalji müzesinin açılışına, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner, Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Yay ve öğretmenlerle öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Onur Esmergil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalışmada en büyük desteğin velilerden geldiğini anlattı.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Esmergil, "Bir günlüğüne oluşturduğumuz müzemizde, 1970'lerden günümüze uzanan eşyalar yer alıyor. Geçmişe ait değerlerin günümüze ulaşan halini, yaşanmışlıkları, geçmiş ile bugünü çocuklar için somutlaştırdık. Büyükler için de geçmişe geçmişe duygusal bir yolculuk sağlamış olduk." diye konuştu.

Okul Müdürü, Altınözü, Hatay, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:16 Kaynak: AA
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