İlkokul öğrencileri 23 Nisan için evlerinde

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinde "atabarı" gösterisi yaparak, ailelerinin çektiği kısa videolarla klip hazırladı.

Selçuklu İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla müzikli gösteri için hazırlık yaptı.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılki kutlamaların okul bahçelerinde değil, evlerde yapılacak olmasından dolayı öğrencilerin hazırlıklarının video ile kayda alınmasına karar verildi.

Okul üniformalarını giyen minik öğrenciler, ritim eşliğinde "atabarı" oynarken, aileleri de onların görüntüsünü çekti.

Daha sonra, öğretmenleri tarafından birleştirilerek klip haline getirilen video görüntüleri, okulun ve öğrenci velilerinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşım, büyük beğeni topladı.