İlkokul öğrencileri afetler hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri afetler hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

İlkokul öğrencileri afetler hakkında bilgilendirildi

6 saat önce

Afyonkarahisar Hoca Ahmet Yesevi İlkokul öğrencileri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İlkokul öğrencileri afetler hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Afyonkarahisar Hoca Ahmet Yesevi İlkokul öğrencileri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nü ziyaret etti.


1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nü ziyaret eden öğrenciler, afetle ilgili merak ettikleri soruların cevaplarını uzmanlarından aldı. AFAD Eğitmenleri tarafından, öğrenciler olası afet ve acil durumlar nelerdir, deprem, yangın, sel, heyelan afetlerinde neler yapılması gerektiği ve afet anında hangi doğru davranış hareketlerini yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirildi. Daha sonra öğrenciler arama kurtarma birlik müdürlüğünü gezerek, arama kurtarma araç, gereç ve makinalarını tanıma ve görme fırsatı buldu. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı
Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüse yakalandı Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:48:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlkokul öğrencileri afetler hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]