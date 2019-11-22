Son Dakika › Güncel › İlkokul öğrencileri ara tatilde doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika
İlkokul öğrencileri ara tatilde doğa yürüyüşü yaptı
6 saat önce
Dr. Derviş Nihat Arkat İlkokulu, ara tatil etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
Dr. Derviş Nihat Arkat İlkokulu, ara tatil etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.
Etkinliğe, Okul Müdür Yardımcısı Murat Çorak, 1/E sınıfı öğretmeni Altan Küçükkaya, 4-D sınıfı öğretmeni Gökhan Barutçu, Çeşmi Gezi Grubu liderlerinden Sedat Özdemir gözetiminde öğrenciler ve velileri katıldı. Çaycuma Göldağı Tabiat Parkı'nda öğrenciler, doğa yürüyüşü, trekking ve piknik yaparak ağaçların ortasında, sessiz ve sakin bir atmosferde vakit geçirmenin keyfini doyasıya yaşadılar. İlkokul öğrencileri; öğretmenlerinden, tabiat parkında bulunan bitki örtüsü, çevre bilinci, doğal yaşam hakkında bilgi edindiler. - ZONGULDAK
Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi