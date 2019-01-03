Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencileri Aralarında Para Toplayıp Arkadaşlarını Baştan Sona Giydirdi

İlkokul Öğrencileri Aralarında Para Toplayıp Arkadaşlarını Baştan Sona Giydirdi

24 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, ilkokul öğrencileri, doğum gününü kutladıkları arkadaşlarını aldıkları hediyelerle tepeden tırnağa giydirdi.

İlkokul Öğrencileri Aralarında Para Toplayıp Arkadaşlarını Baştan Sona Giydirdi, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde, ilkokul öğrencileri, doğum gününü kutladıkları arkadaşlarını aldıkları hediyelerle tepeden tırnağa giydirdi.

Boyalıca Mahallesi Boyalıca Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, arkadaşları Ali Turan için doğum günü partisi düzenledi. Doğum gününü kutladıkları arkadaşlarına eşofman takımı, ayakkabı ve defter gibi hediyeler alan öğrenciler takdir topladı. Öğrencilerin yaptığı bu hareket başta arkadaşları olmak üzere öğretmenlerini duygulandırdı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:34 Kaynak: İHA

Boyalıca, İznik, Bursa, Güncel
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