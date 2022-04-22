İlkokul öğrencileri, atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi

İlkokul öğrencileri, atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı

22.04.2022 18:35
İlkokul öğrencileri, atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı

KIRIKKALE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde ilkokul öğrencileri, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında atık malzemelerden yaptıkları tornetlerle yarıştı.

KIRIKKALE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde ilkokul öğrencileri, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında atık malzemelerden yaptıkları tornetlerle yarıştı.

Kırıkkale Şehit Ahmet Duman İlkokulu'nda, tornet yarışı düzenlendi. Minikler, Sıfır Atık projesi kapsamında atık malzemelerden kendi tornetlerini yapıp, birbirleriyle yarıştı. Yarışları öğrencilerin aileleri de takip etti. Yarış sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, dereceye giren öğrencilere madalyalarını ve kupalarını verdi. Telefoncu, "23 Nisan öncesi çocuklarımız böyle bir şenlik yaşıyor. Amacımız bu yaş grubundaki çocuklarımızın bilinçli tüketimi, tasarrufu daha sağlıklı bir şekilde kavramalarını sağlamak, onlara yardımcı olmak. Atıkları nasıl kullanmaları gerektiğini, atıkların nasıl kazanılması gerektiğini çocuklarımızın daha güzel öğrenmesi anlamında güzel bir çalışma oldu" diye konuştu.Tornet yarışında birinci olan 4'üncü sınıf öğrencisi Azra Sağkol ise "Çok mutluyum, tornet yarışmasını kazanıp sınıfımı temsil ettiğim için de çok mutlu oldum" dedi.


İlkokul öğrencileri, atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı
İlkokul öğrencileri, atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı
İlkokul öğrencileri, atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı
İlkokul öğrencileri, atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı
İlkokul öğrencileri, atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı
İlkokul öğrencileri, atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı
İlkokul öğrencileri, atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı
İlkokul öğrencileri, atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı
İlkokul öğrencileri, atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı
İlkokul öğrencileri, atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı
YORUMLAR
500
Kaymakam Yelek, koltuğunu temsili olarak öğrenciye devretti Kaymakam Yelek, koltuğunu temsili olarak öğrenciye devretti Ağrı Valisi Varol, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti Ağrı Valisi Varol, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Ulusal Egemenlik, Kırıkkale, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri, atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Kılıçdaroğlu, elektrikleri kesilen vatandaşları ziyaret etti
18:18 Galatasaray Başkanlık seçimi için tarih verdi!
18:08 İntihar eden Emre Yıldır'a yıllarca cinsel istismarda bulunmuştu! Akrabası olan Vedat Tarhan serbest kaldı
17:47 Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü Ufuk Kıran, Fenerbahçe'ye hakkını helal etmediğini açıkladı
17:35 Başak Cengiz'ın karar duruşmasının ardından acılı anneden ilk yorum: Orucumu Başak'ımın bayramıyla açacağım
17:29 Restoranda yedikleri yemek sonrası bir evladını kaybeden anne: Diğer çocuğum yoğun bakımda, ne olur bu çocuğumu kurtarın
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 18:46:25. #1.11#
SON DAKİKA: İlkokul öğrencileri, atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement