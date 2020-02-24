İlkokul öğrencileri Başkan Kılınç'ı ziyaret etti - Son Dakika

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı

makamında ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini, makamında ağırlayan Kılınç, öğrencilerle eğitim üzerine sohbet etti.



Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ebubekir Turmaz, Sınıf Öğretmeni İbrahim Yorulmaz,

Rehber Öğretmeni Metin Korkmazcan ve bazı öğrenci velilerinin de hazır bulunduğu

ziyarette miniklerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Kılınç, geleceğin teminatı olan

öğrencilerden çok kitap okumalarını istedi.



Öğrenciler ise bir araya gelmekten çok mutlu oldukları Kılınç'a çiçek takdim etti.