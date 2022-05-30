İlkokul öğrencileri Bergama tarihini öğreniyor

Öğrenciler, sınıflarında anlatılan bilgileri şimdi yerinde bire bir gezerek pekiştirecekler.

Bergama UNESCO Alan Başkanlığı'nın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiği proje geçtiğimiz yıl Kasım ayında başladı. İlçe genelinde bulunan tüm ilkokullarda 4341 öğrenciye ulaşıldı. Okullardaki sunumlarda; Kültürel Miras, Koruma, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunmanın önemi ve İlkler Şehri Bergama'nın Üstün Evrensel Değerleri anlatıldı. Tamamlanan eğitimlerin ardından öğrenciler şimdide tarihi ve ören yerlerini gezmeye başladı. Alan gezileri ile sınıflarda bugüne kadar anlatılan Bergama'nın Dünya Miras Alanı ile ilkokul öğrencileri buluşmaya başladı.

ÇALIŞMANIN İKİNCİ AŞAMASINA GEÇİLDİ

Geçtiğimiz hafta çalışmanın ikinci aşamasına geçilerek alan eğitimlerine başlandı. Kozak Bölgesi ilkokullarından Aşağıbey, Aşağıcuma, Çamavlu, Karaveliler, Kıranlı, Yukarıbey İlkokulları ile Sarıdere İlkokulu'ndan gelen toplam 173 öğrenci, bu hafta ise Ayaskent, Göçbeyli, Bölcek ve Narlıca İlkokulları'ndan gelen toplam 209 öğrenci Bergama'nın birbirinden güzel ve evrensel öneme sahip değerlerini yerinde görerek tanıma fırsatı yakaladı. Çalışma ilçedeki tüm ilkokulları kapsayacak şekilde devam edecek. Daha sonra Kültürel Miras Farkındalık Eğitimleri önümüzdeki yıl ortaokul için yapılacak.

BİRÇOK ÖĞRENCİ TARİHİ YERLERİ İLK DEFA GÖRDÜ

Bergama'nın Üstün Evrensel Değerleri'ni yerinde görme fırsatı yakalayan öğrencilerde koruma kültürünün küçük yaşlardan itibaren yerleşmesi hedefleniyor. Öğrencilerin çoğu tarihi ve ören yerlerini ilk kez gördüklerini söylediler. Öğrencilerin Bergama'nın Miras Alanı karşısındaki şaşkınlıkları ve mutlulukları yüzlerinden okundu