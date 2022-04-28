İlkokul öğrencileri biriktirdikleri parayla ihtiyaçlı ailelere destek oldu - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde ilkokul öğrencileri, biriktirdikleri para ve ailelerinin desteğiyle ihtiyaçlı ailelere yardımda bulundu.

Suluova TOKİ Çelebi İlkokulu 1/E sınıfı öğretmeni Mustafa Bahar, ramazan ayında öğrencilerine yardımlaşma duygusunu kazandırmak amacıyla kampanya başlattı.

Bu kapsamda öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarının yanı sıra ailelerinin de desteğiyle 5 bin lira topladı.

Topladıkları parayla öğretmenleri eşliğinde bir mahalle bakkalına giderek veresiye defterinde üç ailenin 1600 liralık borcunu kapatan öğrenciler, ardından üç fırına askıda ekmek kampanyası için 2 bin lira destek sağladı.

Öğrenciler, ayrıca iki aileye 300'er liralık alışveriş çeki verdi, yetim ve öksüz çocukların giydirilmesi için 800 lira harcadı.

Mustafa Bahar, AA muhabirine, bilginin ve bilimin ışığında yetiştirdikleri çocuklara milli ve manevi değerleri de aşılamak istediklerini belirterek, "Onlara yardımlaşmayı, paylaşmayı ve vicdanlı birer birey olmayı öğretmeye çalıştık. Çok mutluyuz." dedi.

Öğrencilerden Betül Birgül ise arkadaşlarıyla para biriktirerek bir aileyi sevindirdiklerini için mutlu olduklarını dile getirdi.

İlçede 10 yıldır bakkal işleten Bahattin Bayar da daha önce bazı vatandaşların bu şekilde ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu söyledi.

Bayar, şunları kaydetti:

"Ama en güzeli çocukların yaptığı bu güzel davranış oldu, çok duygulandım. Kendilerine, öğretmenlerine, ailelerine çok teşekkür ediyorum. Bizlere borcu olan ihtiyaç sahibi bir aile gelecek, diyeceğiz ki, 'Koca yürekli çocuklar sizlerin borcunu ödedi'. İnşallah bu örnek davranışları büyüyünce de devam eder. Ben de çocuklarımıza hediyeler vererek onları sevindirdim."