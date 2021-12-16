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İlkokul Öğrencileri 'Çevre Başkanı' oldu - Son Dakika

İlkokul Öğrencileri 'Çevre Başkanı' oldu

16.12.2021 10:44
İlkokul Öğrencileri 'Çevre Başkanı' oldu

Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü tarafından eğitim verilen ilkokul öğrencileri, Çevre Başkanı oldu.

Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü tarafından eğitim verilen ilkokul öğrencileri, Çevre Başkanı oldu. Çevre Başkanlığı görevi verilen çocuklar, ekosistem, geri dönüşüm, çevre temizliği, küresel ısınma ve yenilenebilir enerji konusunda ailesi ve akranlarını bilgilendirirken yanlış yapanları da uyaracak.

Çevre bilinci kazandırmak amacıyla her yıl düzenli olarak ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim seminerleri düzenleyen Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü, yeni bir projeye imza attı. Bu kapsamda çevre başlığı altında eğitim verilen ilkokul öğrencilerine Çevre Başkanlığı görevi verildi. Uygulama ilk olarak Üsküp İlkokulu, İÇDAŞ İlkokulu ve 15 Temmuz İlkokulu'nda hayata geçirildi.

Bu işleri siz takip edeceksiniz

Okulları ziyaret eden Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü Koordinatörü Faik Işım, Çevre Başkanı öğrencilere yaptığı konuşmada "Sizler artık Çevre Başkanısınız. Parklarda, sokakta ve etrafınızda çevreye zarar verenleri uyaracaksınız. Parklarımızı temiz tutacağız çiçekleri koruyacağız. Bu işleri siz takip edeceksiniz. Amacımız gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek" dedi.

Kitapçık dağıtıldı

Çocuklara "Ekosistem", "Geri Dönüşüm", "Çevre Temizliği", "Küresel Isınma" ve "Yenilenebilir Enerji" adlı 5 kitapçık dağıtıldı. Resimli ve rengarenk kitapçıklarda çevreyle ilgili konular eğlenceli şekilde anlatılıyor.

Çevre Başkanlığı eğitimleri, ilçedeki diğer okullarda da devam edecek.

Yenilenebilir Enerji, Bağcılar Belediyesi, Küresel Isınma, geri dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İlkokul Öğrencileri 'Çevre Başkanı' oldu - Son Dakika


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