İlkokul öğrencileri çığ şehitleri için sergi açıp, anma programı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri çığ şehitleri için sergi açıp, anma programı düzenledi - Son Dakika

İlkokul öğrencileri çığ şehitleri için sergi açıp, anma programı düzenledi

6 saat önce

VAN'ın Çatak ilçesi Ağaçlık İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketinde şehit olan askerler için fotoğraf sergisi ve anma programı düzenlendi.

İlkokul öğrencileri çığ şehitleri için sergi açıp, anma programı düzenledi, System.String[]

VAN'ın Çatak ilçesi Ağaçlık İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketinde şehit olan askerler için fotoğraf sergisi ve anma programı düzenlendi. Sergiye, şehit askerlerin siyah beyaz fotoğrafları asıldı.

Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde 4-5 Şubat 2020'de ard arda yaşanan ve 11'i asker, 9'u güvenlik korucusu 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan çığ felaketinde yaşanan acılar halen tazeliğini koruyor. 1 itfaiye erinin halen çığ altında bulunduğu bölgede, çığ riskleri ve  yolun kapalı olması nedeniyle çalışma yapılamazken, Çatak ilçesinin Ağaçlık Mahalle'sinde bulunan İlkokulda şehit olan asker ve korucular için fotoğraf sergisi açılıp anma programı düzenlendi. Sergi ve anma programına, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Kayaboğaz Karakol Komutanı Murat Demir Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Şube Müdürleri Şükriye Ersari, Hamdi İnan, güvenlik korucu başları ve öğretmenler katıldı.

Sergiye, şehit askerlerin siyah-beyaz fotoğrafları asılırken, cami imamı tarafından da dua okundu. Şehit askerlerin isimleri okunurken öğrenciler 'burada' diye seslenerek, anmada bulundu. Törene gelen askerler, öğrencilere üzerinde şehit askerlerin isimlerini yazılı olduğu künyeler hediye ederken, öğrenciler ise törene katılanlara karanfil dağıttı.

Duygulu anların yaşandığı programada konuşan okul öğretmeni Vildan Gümüşçü, askerlerin asla unutulmayacağını söyledi. Gümüşçü, "Öğrencilerimizin vatan, millet, bayrak, şehitlik gibi kutsal kavramlarda, aynı milletimizde olduğu gibi en üst seviyede duyarlı olması memnuniyet vericidir. Şehitlerimizle ilgili program hazırlama isteğinin öğrencilerimizden gelmesi, tüm hazırlıkların öğrencilerimiz tarafından yapılması ve sunulması da programımıza bir başka anlam yüklemiştir. Kayaboğaz Karakolundaki komutanlarımız okulumuzu sürekli ziyaret ederlerdi. Şehit düşen komutanları yakından tanıyor olmak bizi daha derinden etkiledi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz "dedi.


Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:30 Kaynak: DHA
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