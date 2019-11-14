Son Dakika Haberleri: İlkokul öğrencileri DAP İdaresini ziyaret etti
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri DAP İdaresini ziyaret etti

İlkokul öğrencileri DAP İdaresini ziyaret etti

6 saat önce

Erzurum'daki Kayakyolu Çimento Müstahsilleri ve İşveren Sendikası İlkokulu öğrencileri, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresini ziyaret etti.

İlkokul öğrencileri DAP İdaresini ziyaret etti, System.String[]

Erzurum'daki Kayakyolu Çimento Müstahsilleri ve İşveren Sendikası İlkokulu öğrencileri, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresini ziyaret etti.

Okul Müdürü Murat Yiğit ve öğretmenleri ile DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ile görüşen öğrenciler, okullarına kütüphane ile zeka oyunları oynamaları için oyun setleri istedi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Demir, taleplerinin yerine getirilmesi için gereken adımların atılacağını aktardı.

Kütüphanelere önem verdiklerini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Önemli olan çocuklarımızın kütüphane istemesi ve burada ders çalışmaları. Bu da bizim asli görevimiz. Ülkemizin geleceği olan sizlerin milli değerlerimizle büyütülmesi büyük önem taşıyor. Desteklediğimiz semt kütüphanesi projesiyle bunu karşılamaya çalışıyoruz. Bunun için de Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugüne kadar toplam 130 DAP Semt Kütüphanesini çocukların hizmetine sunduk. Bu 130 kütüphaneden 22'si Erzurum'a yapıldı. İmkanlarımız ölçüsünde bu isteğinizi karşılamaya çalışacağız."

Ziyaretin ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Demir, çocuklara okumaları için kitap seti hediye etti.

Okul Müdürü, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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