İlkokul öğrencileri deprem mağduru arkadaşlarını unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri deprem mağduru arkadaşlarını unutmadı - Son Dakika

İlkokul öğrencileri deprem mağduru arkadaşlarını unutmadı

7 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir ilkokulun öğrencileri, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı.

İlkokul öğrencileri deprem mağduru arkadaşlarını unutmadı, System.String[]

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir ilkokulun öğrencileri, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı.

Hanım Ömer Çağıran İlkokulunda "Acılar Paylaşıldıkça Azalır" sloganıyla başlatılan kampanyaya tüm öğrenciler destek verdi.

Öğrenciler, en sevdikleri oyuncaklarıyla harçlıklarını biriktirerek aldıkları oyuncakları, depremden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere yazdıkları mektuplarıyla okul yönetimine teslim etti.

Mektuplarında, "Uzakta da olsanız kalplerimiz sizinle, acılarınızı paylaşıyoruz, Hanım Ömer Çağıran İlkokulunda sizi her zaman kucaklamaya hazırız." ifadelerine yer veren öğrenciler, bir daha deprem gibi acı olayların yaşanmaması dileğinde bulundu.

Okul Müdürü Mehmet Karsavurdan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin örnek bir davranış sergilediğini söyledi.

Kampanyaya kısa sürede çok sayıda destek aldıklarını belirten Karsavurdan, "Amacımız depremi yaşamış çocuklarımızın korku, kaygı ve üzüntülerini bir nebze olsun azaltabilmek. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirebilmek. Öğrencilerimiz, deprem bölgesindeki kardeşlerine kendileri olamasa bile kalplerinin onlarla olduğunu göstermek istediler." diye konuştu.

Kampanyaya destek veren öğrencilere ve velilere teşekkür eden Karsavurdan, depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere oyuncak ve mektupları AFAD'a teslim ettiklerini kaydetti.

Malatya, Antalya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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