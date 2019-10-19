Son Dakika Haberleri: İlkokul öğrencileri Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdi
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdi

İlkokul öğrencileri Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdi

47 dakika önce

Sivas Kılıçarslan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdi.

İlkokul öğrencileri Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdi, System.String[]

Sivas Kılıçarslan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdi.


Okulun müdürü Beyhan Öztürk ve öğretmenleri nezaretinde Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezen öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Geziye katılan öğrencilere, tarihi eser hakkında bilgi verildi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "4. sınıf öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezdik, mimari yapı ile ilgili öğrencilerimiz bilgilendirildi. Bu geziyi geleneksel hale getirerek öğrencilerimizin şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerini tanımalarını istiyoruz." dedi.

Öztürk, raybüs ile yolculuk yapmalarını sağlayan TCDD Sivas Ulaştırma Müdürü Sönmez Sefercik'e, gezi esnasında her türlü desteği sağlayan Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök'e teşekkür etti.

Divriği, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:55 Kaynak: AA
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