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Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri DÜ Veteriner Fakültesi'ni gezdi

İlkokul öğrencileri DÜ Veteriner Fakültesi'ni gezdi

7 saat önce

Diyarbakır'da eğitim gören ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri, Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi'ni gezdi.

İlkokul öğrencileri DÜ Veteriner Fakültesi'ni gezdi, System.String[]

Diyarbakır'da eğitim gören ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri, Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi'ni gezdi.


Cemil Özgür İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri, DÜ Veteriner Fakültesi'ni gezdi. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Aydın Ketani, Dekan Yardımcısı Nihat Özyurtlu, Fakülte Sekreter Vekili Gülcan Koç, Yaban Hayatı ve Rehabilitasyon Merkezi Sekreteri Sevgi Ekmekçiler öğrencileri karşıladı. Ziyaret esnasında öğrencilerin hayvanlar hakkında merak ettikleri soruları yanıtlandı. Fakültede bulunan güvercin, keklik, bıldırcın, ördek, kuzu ve köpeklere yaklaşım konularında ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.


Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DİYARBAKIR

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
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