İlkokul öğrencileri Elazığ'daki depremzede çocuklar için atkı ördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri Elazığ'daki depremzede çocuklar için atkı ördü - Son Dakika

İlkokul öğrencileri Elazığ'daki depremzede çocuklar için atkı ördü

6 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki ilkokul öğrencileri depremzede çocuklar için ördükleri atkıları Elazığ'a gönderdi.

İlkokul öğrencileri Elazığ'daki depremzede çocuklar için atkı ördü, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki ilkokul öğrencileri depremzede çocuklar için ördükleri atkıları Elazığ'a gönderdi.

Elbirlik İlkokulunda "Elazığ üşüme Elbirlik seninle" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde öğrenciler Elazığ'da yaşayan depremzede arkadaşları için kendi elleriyle atkı ördü.

Okul müdürü Mahmut Sami Tuncal, Sakarya'nın depremi yaşayan kentlerden birisi olduğunu belirterek, Elazığ'ın acılarını iyi anladıklarını söyledi.

Toplumsal dayanışma bilincinin küçük yaştan itibaren oluşması gerektiğini ifade eden Tuncal, "Öğrencilerimiz, depremzede arkadaşlarına yalnız olmadıklarını hissettirmek istediler. Minik elleri ile ördükleri atkıları, paylaşmak istedikleri oyuncaklarını depremzede arkadaşlarına gönderdiler. Emeği geçen tüm velilerimize, öğretmen ve öğrencilerimizi canı gönülden çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, oyuncakların da yer aldığı kolileri Elazığ'a gönderdi.

Pamukova, Sakarya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:12 Kaynak: AA
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