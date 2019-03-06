Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencileri Farkındalık İçin Bidonlarla Su Taşıdı

İlkokul Öğrencileri Farkındalık İçin Bidonlarla Su Taşıdı

1 saat önce

Bursa'da Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Çevreni Tanı, Eğlen Öğren Projesi" kapsamında hayvanat bahçesinde ilkokul öğrencilerine suyun önemine ilişkin uygulamalı eğitim verildi.

İlkokul Öğrencileri Farkındalık İçin Bidonlarla Su Taşıdı, System.String[]
Bursa'da Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Çevreni Tanı, Eğlen Öğren Projesi" kapsamında hayvanat bahçesinde ilkokul öğrencilerine suyun önemine ilişkin uygulamalı eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde ilkokullarda "Okul Dışı Öğrenme Yoluyla Serbest Etkinlikler" dersinin verimliliğini artırmak için Bursa Büyükşehir Belediyesiyle iş birliği yaptı.

Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinden seçilen üçer pilot okuldan Bursa Hayvanat Bahçesi'ne gelen öğrencilerle 6 aydır her dönem farklı konular olmak üzere doğa ve çevreyle ilgili etkinlikler gerçekleştirildi.

Projenin mart ayı programında 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla hayvanat bahçesine gelen öğrencilere suyun önemi anlatıldı. Pilot okullardan gelen üçüncü sınıf öğrencileri öncelikle hayvanat bahçesinin konferans salonunda hazırlanan sunumu izledi.

Daha sonra kuğu ve ördeklerin bulunduğu süs göletinden pet şişe ve bidonlara doldurulan suları 500 metre taşıyan öğrenciler, programın son bölümünde fok ve penguenlerin beslenmesini izledi.

Hayvanat bahçesinde biyolog olarak görev yapan Ayşe Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin verimli geçtiğini söyledi.

Çocukların doğa ve çevre konusunda bilinç kazandığını vurgulayan Keser, "Mart ayında Dünya Su Günü kutlandığı için suyun öneminden bahsettik. Su taşıma etkinliği yaptık. Suya ulaşmak zorunda olan insanların neler yaşadıklarını, nasıl taşıdıklarını öğretmeye çalıştık, çok da verimli geçti." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:06 Kaynak: AA

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