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İlkokul öğrencileri hayal etti, üniversiteliler tasarladı

2 saat önce

Bilecik'te ilkokul öğrencilerinin hayal ederek çizimlerini yaptığı oyuncaklar, meslek yüksekokulu öğrencileri tarafından tasarlanarak sergilendi.

İlkokul öğrencileri hayal etti, üniversiteliler tasarladı, System.String[]
Bilecik'te ilkokul öğrencilerinin hayal ederek çizimlerini yaptığı oyuncaklar, meslek yüksekokulu öğrencileri tarafından tasarlanarak sergilendi.
Aşağıköy İlkokulu 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin "Hayalindeki Oyuncağı Çiz" adlı projesi kapsamında çizdiği resimler, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından farklı eserlere dönüştürüldü.
Bu kapsamda Şeyh Edebali Üniversitesinde açılan sergi büyük ilgi gördü. Sergide, çocukların hayal gücündeki sınırların ne kadar olduğu gözler önüne serildi.
Üniversite öğretim üyesi Esra Ayeş Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir projeyi gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Çocuk Gelişim Programı 2'nci sınıf öğrencileriyle yürüttükleri Drama ve Eğitimde Program Geliştirme Dersi kapsamında projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Aslan, "Oyun çocuğun dünyasının vazgeçilmez en gerçek uğraşıdır. Oyun sırasında kullanılan materyal olan oyuncaklar da aynı oranda çocuğun gelişiminde önemlidir. Oyuncaklar çocuğun yaratıcılığını, kendi kararlarını kendinin vermesini, hayal gücünün gelişmesini ve belli oranda becerdiler kazanmasını sağlar." dedi.
Okul Müdürü Doç. Dr. Ülküye Dudu Gül ise 2013-2014 eğitim öğretim yılında 40 öğrenci ile faaliyetine başlayan okullarının bugün 308 öğrenciye hizmet verdiğini dile getirdi.
Çocuk gelişiminin en önemli faktörlerinden birinin oyuncaklar olduğuna işaret eden Gül, "Çocukların zihinsel, bedensel, psikososyal gelişimlerine katkıda bulunan, hayal güçlerini geliştiren ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayan her türlü materyale oyuncak denilmektedir. Çocukların gelişim sürecinde çocuk gelişimi mezunlarının ürettiği özel ve özgün faktörleri içeren çalışmaların sergilenmesi oldukça önemlidir." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:45 Kaynak: AA
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