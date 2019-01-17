Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencileri İçin Atkı ve Bere Ördüler

İlkokul Öğrencileri İçin Atkı ve Bere Ördüler

1 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yardım Gönüllüleri Derneği üyeleri, yürüttükleri ortak projeyle ilkokul öğrencileri için atkı ve bere ördü.

İlkokul Öğrencileri İçin Atkı ve Bere Ördüler, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yardım Gönüllüleri Derneği üyeleri, yürüttükleri ortak projeyle ilkokul öğrencileri için atkı ve bere ördü.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Tekstilde Artıkları Değerlendirme Projesi" kapsamında yürütülen projeyle GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yardım Gönüllüleri Derneği işbirliğinde sadece artık ipliklerin kullanılmasıyla süveter, bere, atkı gibi örgü ürünleri, dernek tarafından bağışlanan mont ve hırkalarla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edildi.

Öğretim Görevlisi Dr. Seval Uyanık'ın yürütücüsü olduğu proje kapsamında öğrenciler ve gönüllüler, Yavuzeli'ne bağlı Süleymanobası İlköğretim Okulu öğrencilerine atkı ve bereleri dağıttı.

Projenin yürütücüsü Uyanık, "Hediye dağıtımımız sırasında öğrencilerimizle çocuklar arasında duygusal anlar yaşandı. Çocukların mutluluklarının gözlerinden okunduğu bu ziyaretle, toplumsal duyarlılık amacına gerçek anlamda hizmet etmiş olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:49 Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultanbeyli'de Ekrem İmamoğlu'na "Sana Oy Yok" Diyen Teyze Konuştu Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı Yatırdı

Kullandığı "Evet" Oyunun Fotoğrafını Paylaşan Seçmen, 3 Ay Hapis Cezası Aldı Parakende Devi İflas İhalesini Kazandı! 400 Mağazası Açık Kalacak ve 50 Bin Kişilik İstihdam Korunacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:36:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencileri İçin Atkı ve Bere Ördüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]