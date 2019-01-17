İlkokul Öğrencileri İçin Atkı ve Bere Ördüler

Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) öğrencileri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Yardım Gönüllüleri Derneği üyeleri, yürüttükleri ortak projeyle ilkokul öğrencileri için atkı ve bere ördü.
GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Tekstilde Artıkları Değerlendirme Projesi" kapsamında yürütülen projeyle GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yardım Gönüllüleri Derneği işbirliğinde sadece artık ipliklerin kullanılmasıyla süveter, bere, atkı gibi örgü ürünleri, dernek tarafından bağışlanan mont ve hırkalarla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edildi.
Öğretim Görevlisi Dr. Seval Uyanık'ın yürütücüsü olduğu proje kapsamında öğrenciler ve gönüllüler, Yavuzeli
'ne bağlı Süleymanobası İlköğretim Okulu öğrencilerine atkı ve bereleri dağıttı.
Projenin yürütücüsü Uyanık, "Hediye dağıtımımız sırasında öğrencilerimizle çocuklar arasında duygusal anlar yaşandı. Çocukların mutluluklarının gözlerinden okunduğu bu ziyaretle, toplumsal duyarlılık amacına gerçek anlamda hizmet etmiş olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.