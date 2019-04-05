İlkokul Öğrencileri İçin Atölye Çalışmaları Başlıyor

İSTEK Belde Okulları, baharın gelmesiyle birlikte ilkokul öğrencilerinin sosyalleşmesi ve öğrenmelerine katkı sağlamak için atölye çalışmaları başlatıyor.

İSTEK Belde Okulları, baharın gelmesiyle birlikte ilkokul öğrencilerinin sosyalleşmesi ve öğrenmelerine katkı sağlamak için atölye çalışmaları başlatıyor.



Yarın başlayacak atölye çalışmalarına öğrencilerin velileri de katılabilecek. Atölyelerde uzaydan kodlamaya, masaldan müziğe eğlenceli ve öğretici pek çok içerik yer alacak. Kontenjanların sınırlı olduğu atölyelere 2010 ile 2016 yılları arasında doğan öğrenciler aileleri ile birlikte istek.k12.tr sayfasından kayıt yaptırılabilinecek.



Okulun Nakkaştepe'deki kampüsünde yapılacak atölye çalışmaları şöyle:



"Uzay Atölyesi: Ay'a yolculuk



Robotik Atölyesi: Geleceği kodluyoruz



Masal Atölyesi: Hayalimdeki masal



Müzik Atölyesi: Ritimlerle oyun



Hareket Atölyesi: Minik sporcular." - İstanbul

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