Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencileri İçin Atölye Çalışmaları Başlıyor

İlkokul Öğrencileri İçin Atölye Çalışmaları Başlıyor

18 dakika önce

İSTEK Belde Okulları, baharın gelmesiyle birlikte ilkokul öğrencilerinin sosyalleşmesi ve öğrenmelerine katkı sağlamak için atölye çalışmaları başlatıyor.

İlkokul Öğrencileri İçin Atölye Çalışmaları Başlıyor, System.String[]
İSTEK Belde Okulları, baharın gelmesiyle birlikte ilkokul öğrencilerinin sosyalleşmesi ve öğrenmelerine katkı sağlamak için atölye çalışmaları başlatıyor.

Yarın başlayacak atölye çalışmalarına öğrencilerin velileri de katılabilecek. Atölyelerde uzaydan kodlamaya, masaldan müziğe eğlenceli ve öğretici pek çok içerik yer alacak. Kontenjanların sınırlı olduğu atölyelere 2010 ile 2016 yılları arasında doğan öğrenciler aileleri ile birlikte istek.k12.tr sayfasından kayıt yaptırılabilinecek.

Okulun Nakkaştepe'deki kampüsünde yapılacak atölye çalışmaları şöyle:

"Uzay Atölyesi: Ay'a yolculuk

Robotik Atölyesi: Geleceği kodluyoruz

Masal Atölyesi: Hayalimdeki masal

Müzik Atölyesi: Ritimlerle oyun

Hareket Atölyesi: Minik sporcular." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:45 Kaynak: DHA

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