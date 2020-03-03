İlkokul öğrencileri, İdlib'deki askerler için Türk bayrağı açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri, İdlib'deki askerler için Türk bayrağı açtı - Son Dakika

İlkokul öğrencileri, İdlib'deki askerler için Türk bayrağı açtı

6 saat önce

MALATYA'da ilkokul öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde 'Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli askerler için Fetih suresi okudu.

İlkokul öğrencileri, İdlib'deki askerler için Türk bayrağı açtı, System.String[]

MALATYA'da ilkokul öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde 'Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli askerler için Fetih suresi okudu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçlerine karşı başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı' operasyonları sürüyor. Malatya'da bulunan Enderun İlkokulu öğrencileri okulun bahçesine çıkarak Türk bayrağı açtı. Bayrak etrafındaki öğrencilerden biri Fetih suresini okurken, diğerleri de tekrarlayarak eşlik etti. Öğrencilerin o anlarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından yoğun ilgi gördü.


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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:08 Kaynak: DHA
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