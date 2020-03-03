Son Dakika › Güncel › İlkokul öğrencileri, İdlib'deki askerler için Türk bayrağı açtı - Son Dakika
İlkokul öğrencileri, İdlib'deki askerler için Türk bayrağı açtı
6 saat önce
MALATYA'da ilkokul öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde 'Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli askerler için Fetih suresi okudu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:08 Kaynak: DHA
MALATYA'da ilkokul öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde 'Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli askerler için Fetih suresi okudu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçlerine karşı başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı' operasyonları sürüyor. Malatya'da bulunan Enderun İlkokulu öğrencileri okulun bahçesine çıkarak Türk bayrağı açtı. Bayrak etrafındaki öğrencilerden biri Fetih suresini okurken, diğerleri de tekrarlayarak eşlik etti. Öğrencilerin o anlarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından yoğun ilgi gördü.
Son Dakika Göçmenlere sınırlarını kapatan Yunanların 78 yıl önce Suriye'ye sığındıkları ortaya çıktı İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu Suriye sınırında helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı Edirne sınırındaki insan kaçakçıları konuştu: Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik