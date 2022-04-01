İlkokul öğrencileri jandarma birimlerini yakından tanıdı - Son Dakika
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İlkokul öğrencileri jandarma birimlerini yakından tanıdı

01.04.2022 13:56

İlkokul öğrencileri jandarma birimlerini yakından tanıdıESKİŞEHİR Eskişehir il Jandarma Komutanlığını ziyaret eden 70 ilköğretim öğrencisi, jandarma birimlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

İlkokul öğrencileri jandarma birimlerini yakından tanıdı

ESKİŞEHİR Eskişehir il Jandarma Komutanlığını ziyaret eden 70 ilköğretim öğrencisi, jandarma birimlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Ahmet Hamdi Bayraktar İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 70 öğrenci İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerinin gözetimiyle çocuklar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma, trafik ve narkotik köpek timi çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

İl Jandarma Komutanlığını ziyarete gelen ilkokul öğrencilerine "Tim Jandarma" isimli animasyon çizgi filmi izletilirken, trafik eğitim parkurunda akülü araçlarla sürüş deneyimi sağlandı. Ayrıca çocuklar, narkotik ve asayiş köpek timinin yaptığı gösteriyi izledi. Jandarma Komando Timlerini yakından görerek tanıyan çocuklar, zırhlı aracı inceleme fırsatı buldu.

Okul ve okul çevresinin güvenliği ve kişisel güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirilme yapılan çocuklar, jandarma birimleri hakkında detaylı bilgi edindi. Etkinliğe katılan çocuklara, jandarma çocuk dergisi, çevre koruma el broşürü, jandarma trafik timleri boyama kitabı, Türk bayrağı gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İlkokul öğrencileri jandarma birimlerini yakından tanıdı
İlkokul öğrencileri jandarma birimlerini yakından tanıdı
İlkokul öğrencileri jandarma birimlerini yakından tanıdı

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Eskişehir'de ilkokul öğrencileri jandarmaya konuk oldu Eskişehir'de ilkokul öğrencileri jandarmaya konuk oldu Jandarma korosu konser verdi Jandarma korosu konser verdi

İl Jandarma Komutanlığı, Hamdi Bayraktar, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İlkokul öğrencileri jandarma birimlerini yakından tanıdı - Son Dakika


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