İlkokul öğrencileri jandarma birimlerini yakından tanıdı - Son Dakika

36 gündür devam eden savaşta bir ilk! Ukrayna, Rusya topraklarını yangın yerine çevirdi

Erbakan yaşasa hangi ittifakta yer alırdı? Tartışmaya Fatih Erbakan da dahil oldu

"Bakireyim diye yalvarsam da tecavüz etti" diyen genç kız, ünlü şarkıcıdan şikayetçi oldu

İlkokul öğrencileri jandarma birimlerini yakından tanıdı

ESKİŞEHİR Eskişehir il Jandarma Komutanlığını ziyaret eden 70 ilköğretim öğrencisi, jandarma birimlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Ahmet Hamdi Bayraktar İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 70 öğrenci İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerinin gözetimiyle çocuklar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma, trafik ve narkotik köpek timi çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

İl Jandarma Komutanlığını ziyarete gelen ilkokul öğrencilerine "Tim Jandarma" isimli animasyon çizgi filmi izletilirken, trafik eğitim parkurunda akülü araçlarla sürüş deneyimi sağlandı. Ayrıca çocuklar, narkotik ve asayiş köpek timinin yaptığı gösteriyi izledi. Jandarma Komando Timlerini yakından görerek tanıyan çocuklar, zırhlı aracı inceleme fırsatı buldu.

Okul ve okul çevresinin güvenliği ve kişisel güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirilme yapılan çocuklar, jandarma birimleri hakkında detaylı bilgi edindi. Etkinliğe katılan çocuklara, jandarma çocuk dergisi, çevre koruma el broşürü, jandarma trafik timleri boyama kitabı, Türk bayrağı gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı.