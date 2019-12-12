İlkokul öğrencileri 'kadına şiddet'e dikkat çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri 'kadına şiddet'e dikkat çekti - Son Dakika

İlkokul öğrencileri 'kadına şiddet'e dikkat çekti

6 saat önce

İlkokul öğrencileri 'kadına şiddet'e dikkat çektiBilecik'te Malhun Hatun İlkokulu öğrencileri, kadın cinayetlerine ve kadına şiddete dikkat çekmek için sınıfta dövizler hazırladı.

İlkokul öğrencileri 'kadına şiddet'e dikkat çekti

Bilecik'te Malhun Hatun İlkokulu öğrencileri, kadın cinayetlerine ve kadına şiddete dikkat çekmek için sınıfta dövizler hazırladı.

Malhun Hatun İlkokulu öğrencileri, kadına şiddete dikkat çekmek için sınıflarında etkinlik düzenledi. Öğrenciler hazırladıkları dövizlere 'Hiçbir kadın bir adamın elinde acı çekmemeli, kadına şiddete hayır, kadına şiddet insanlığa ihanettir' yazdı. Çektikleri etkinlik videosunu da sosyal medyada paylaşan öğrenciler, kadına şiddetle mücadeleye destek verdi.

İlkokul öğrencileri 'kadına şiddet'e dikkat çekti

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:31 Kaynak: DHA
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