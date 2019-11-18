İlkokul öğrencileri Kızılay Haftasını kutladılar

Bilecik'in Bayırköy beldesinde eğitim veren Bayırköy İlkokulu öğrencileri Kızılay Haftası dolayısıyla program düzenlediler.



Düzenlenen programa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Türk Kızılay'ı İstanbul Çekmeköy Şube Başkanı Ayhan Çoban, Bayırköy İlkokulu Müdürü Şentürk Gürbulak, öğrenciler ve veliler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Bayırköy Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Kızılay konulu şiiri okudu. Ardından, anaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu 'Kızılay'ın Önemi' adlı drama gösterisi izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı. - BİLECİK