İlkokul öğrencileri koronavirüse şiir yazdı - Son Dakika

İzmir'de özel bir okulun ilkokul öğrencileri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) şiir yazdı.

Salgın nedeniyle 30 Nisan'a kadar okula gidemeyeceği açıklanan öğrencilerden kimileri sosyal medya aracılığıyla büyüklerine "Evde Kal" çağrısı yaparken kimisi de dünyayı etkisi altına alan koronavirüse şiir yazdı.

Bornova Birikim İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin yazdığı ve okuduğu şiirlerin videoları, sosyal medya hesaplarında da ilgi gördü.

"Senden daha Koca biri var, o da Fahrettin Koca"

Öğrencilerin kaleme aldığı şiirlerde "Evde Kal Türkiye" vurgusu yapılırken öğrencilerin virüsten kurtularak okula gitme istekleri de şiirlerine yansıyor.

Şiirlerden biri şu şekilde:

"Çirkin virüs korana,

Nerelerden geldin buraya.

Bizi de tıktın evlere.

Çok güvenme kendine.

Git bir daha gelme, hadi bakalım ikile.

Senden daha Koca biri var, o da Fahrettin Koca."