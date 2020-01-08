İlkokul öğrencileri okul bahçesine taşınan karla sevindi - Son Dakika

Aydın'da ilkokul öğrencilerinin, okul bahçesine getirilen karla buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocagür Mahallesi'nde daha önce kar görmemiş çocuklar için Kocagür İlkokulu'nun bahçesine belediye ekiplerince bir kamyon kar döküldü.

Kar yığınlarının üzerine çıkan çocuklar burada kar topu oynadı. Doyasıya eğlenen çocukların o anları renkli görüntüler oluşturdu.

Öğrenci Şadiye Haykır, hiç kar görmediğini belirterek, burada çok eğlendiklerini ifade etti.

Sıla Gülfidan da "Bugün okulumuza kar geldi. Bugün arkadaşlarımızla çok inandık. Gelene kadar okulumuza kar geleceğine inanmıyorduk. Zil çaldı ama ben derse girmeyip karla oynamak istiyorum." dedi.

Mahalle muhtarı Orhan Akrancı da Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, çocukların yüzlerinin güldüğünü vurguladı.