İlkokul öğrencileri okullarına yeniden kavuşmanın sevincini yaşadı - Son Dakika

Uzun bir aranın ardından okullarına kavuşan öğrencilerin, büyük sevinç yaşadığı gözlendi.

Erzurum'daki kırsal mahallelerde ve il merkezinde sabah saatlerinde velileriyle okula gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre bahçede İstiklal Marşı'nı okudu.

Sınıftaki sıralarda oturan öğrenciler Erzurum , Erzincan , Ağrı , Kars , Ardahan , Tunceli ve Iğdır 'daki ilkokullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında yüz yüze eğitime başlandı.

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