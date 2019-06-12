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İlkokul öğrencileri Orman Fakültesini ziyaret etti

4 saat önce

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'ni ziyaret eden Şehit Ufuk Baysan İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri, Fakültede yürütülen çalışmalar ve doğal yaşam hakkında bilgilendirildi.

İlkokul öğrencileri Orman Fakültesini ziyaret etti, System.String[]
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'ni ziyaret eden Şehit Ufuk Baysan İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri, Fakültede yürütülen çalışmalar ve doğal yaşam hakkında bilgilendirildi.

Orman Fakültesi Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Dr. Remzi Eker tarafından bilgilendirilen öğrencilere; doldurulmuş hayvanların yer aldığı müze, şehrimizde yetişen endemik bitki çeşitleri, harita oluşumunda kullanılan ölçüm aletleri, bitki tohumları, böcek türleri, belirli bölgelerin fiziki özelliklerini yansıtan kaya parçaları, çeşitli dönemlere ait fosil örnekleri ve sürdürülebilir bir yaşam için doğanın ve ekolojik sistemin önemi anlatıldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren bilgilendirme ziyaretinde, Şehit Ufuk Baysan İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerine eşlik eden rehber öğretmenler, gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Düzce Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:10 Kaynak: İHA
Düzce Üniversitesi, Güncel
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