İlkokul öğrencileri oyuncaklarını satıp depremden etkilenen çocuklara kitap alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri oyuncaklarını satıp depremden etkilenen çocuklara kitap alacak - Son Dakika

İlkokul öğrencileri oyuncaklarını satıp depremden etkilenen çocuklara kitap alacak

6 saat önce

Bahçelievler Erguvan İlkokulu öğrencileri, oyuncaklarını satarak Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen öğrencilere kitap alacak.

Bahçelievler Erguvan İlkokulu öğrencileri, oyuncaklarını satarak Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen öğrencilere kitap alacak.

"Oyuncağım Kitap Olsun" adıyla yardım kampanyası başlatan Erguvan İlkokulu öğrencileri, bugün başlayan oyuncak alışverişi etkinliğinde oyuncaklarını satacak.

Elde ettikleri gelirle hikaye ve masal kitapları alacak olan öğrenciler, kitapları Elazığ ve Malatya'da yaşayan depremzede öğrencilere ulaştıracak.

Erguvan İlkokulu Müdürü Yusuf Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında çocuklardan gelen talep doğrultusunda "Oyuncağım Kitap Olsun" kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Köse, "Çocuklarımız, evde kullanmadığı veya fazla olan oyuncaklarını okulumuza getirdi. Burada sergilenen oyuncaklarımızı almak isteyen öğrencilerimiz de para karşılığında istediği oyuncakları alacaklar. Yarın akşama kadar devam edecek olan programın sonrasında toplanan parayla hikaye kitaplarını alıp, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde zarar gören ailelerin çocuklarına yardım olarak gönderecekler." diye konuştu.

Veli Zehra Akköse de yardım kampanyasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Hep çocuklarımız hem de depremzede çocuklarımız için çok önemli bir çalışma oldu. Depremde mağdur olan çocuklarımızı, çocuklarımızın bir nebze dahi mutlu edebilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çalışma tamamen çocuklarımızın eseridir çünkü veren el de alan el de onlar." dedi.

İlkokul öğrencileri oyuncaklarını satıp depremden etkilenen çocuklara kitap alacak

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:26 Kaynak: AA
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