Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencileri Savaş Müzesini Gezdi

İlkokul Öğrencileri Savaş Müzesini Gezdi

56 dakika önce

Gelibolu Piri Reis İlkokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında savaş müzesini gezdi.

İlkokul Öğrencileri Savaş Müzesini Gezdi, System.String[]
Gelibolu Piri Reis İlkokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında savaş müzesini gezdi.

Sınıf öğretmeni Özlem Tohum nezaretinde müzeye gelen öğrencilere, burada yapılan çalışmalar ve müze hakkında bilgi verildi.

Okul Müdürü Halil Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileri küçük yaşlarında bu müzeye getirip Çanakkale Savaşları'nı anlatma fırsatı bulduklarını belirterek, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinliği olarak böyle bir program yaptık. Öğrencilerimiz için güzel bir programdı. O yıllarda kullanılmış objeleri hayretle incelediler. Tarihi görerek öğrendiler." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:03 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek Binali Yıldırım'dan Görevi Bırakan Gökçek ve Topbaş'la İlgili Tek Cümlelik Yorum 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar Taha Kargo Konkordato Sürecinden Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 12:59:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencileri Savaş Müzesini Gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]