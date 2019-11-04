Son Dakika Haberleri: İlkokul öğrencileri seramik ürünleri yaptı
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri seramik ürünleri yaptı

İlkokul öğrencileri seramik ürünleri yaptı

7 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ilkokul öğrencileri seramik ürünleri yaptı.

İlkokul öğrencileri seramik ürünleri yaptı, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ilkokul öğrencileri seramik ürünleri yaptı.

Geyikli Beldesindeki Geyikli İlkokulu öğrencilerine "Alexandreas Troas, Troya ve Zeytin" temalı proje kapsamında seramik yapım teknikleri hakkında bilgi verildi.

Troya ve Troya seramiklerini de öğrenen öğrenciler Bozköy'de seramik sanatçısı Ece Güneş Erten kılavuzluğunda seramik ürünleri yaptı.

Proje yöneticisi öğretmenlerden İsmail Erdoğan yereldeki değerlerin farkına varılması ve bu değerlerin küresele yayılmasını amaçladıklarını söyledi.

Çanakkale, Zeytin, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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