İlkokul öğrencileri sınıflarında eski eşyaları sergiliyor - Son Dakika

Daha sonra katılımcılar eşyaları inceledi.

Açılışta konuşan Şahin, "Bu tarz etkinliklerle çocuklarımızın geçmiş dönemlerde ilçemizde ülkemizde kullanılan el aletlerini, Lefke bezi dokumaları, yöresel yiyeceklerimizi tanıması gerçekten takdire şayan bir olay." dedi.

İlçedeki evlerde bulunan tarihi malzemeler, el aletlerini, Lefke bezi dokumaları ve yöresel yiyeceklerin tanıtıldığı bölümün açılışını, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yaptı.

Osmangazi İlkokulu sınıf öğretmeni Mehmet Pesen öncülüğünde, öğrencilerin eski dönemlerde kullanılan malzemeleri öğrenmesi ve tanıtılması için çalışma başlatıldı.

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