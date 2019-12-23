İlkokul öğrencileri sınıflarında eski eşyaları sergiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri sınıflarında eski eşyaları sergiliyor - Son Dakika

İlkokul öğrencileri sınıflarında eski eşyaları sergiliyor

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ilkokul öğrencileri sınıflarında eski eşyaları sergiliyor.

İlkokul öğrencileri sınıflarında eski eşyaları sergiliyor, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ilkokul öğrencileri sınıflarında eski eşyaları sergiliyor.

Osmangazi İlkokulu sınıf öğretmeni Mehmet Pesen öncülüğünde, öğrencilerin eski dönemlerde kullanılan malzemeleri öğrenmesi ve tanıtılması için çalışma başlatıldı.

İlçedeki evlerde bulunan tarihi malzemeler, el aletlerini, Lefke bezi dokumaları ve yöresel yiyeceklerin tanıtıldığı bölümün açılışını, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yaptı.

Açılışta konuşan Şahin, "Bu tarz etkinliklerle çocuklarımızın geçmiş dönemlerde ilçemizde ülkemizde kullanılan el aletlerini, Lefke bezi dokumaları, yöresel yiyeceklerimizi tanıması gerçekten takdire şayan bir olay." dedi.

Daha sonra katılımcılar eşyaları inceledi.

Osmangazi, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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