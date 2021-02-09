İlkokul öğrencileri sokak kedileri için 60 yuva yaptı - Son Dakika
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İlkokul öğrencileri sokak kedileri için 60 yuva yaptı

İlkokul öğrencileri sokak kedileri için 60 yuva yaptı

09.02.2021 16:25

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde ilkokul öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kediler için ailelerinin de desteğiyle 60 kedi evi hazırladı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde ilkokul öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kediler için ailelerinin de desteğiyle 60 kedi evi hazırladı.

Tavşanlı Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri, kış şartlarında barınmaları için sokak kedilerine ailelerinin de desteğiyle 60 kedi evi hazırladı. Okul öğretmenlerinden Şevkiye Akarsu, soğukta üşüyen kedilerini gördükten sonra vicdani olarak rahatsız olup böyle bir proje başlattığını söyledi. Okuldaki öğrencilerin yanı sıra ailelerinin de projeyi desteklediğini ifade eden Akarsu, "Havalar çok soğuk olduğu günlerde aldığım duyumlarla kedilerin donarak öldüğünü öğrendim. Vicdanen çok rahatsız oldum ve velilerimize bir proje başlatmamız gerektiğini söyledim. Velilerimize ilettim ve sağ olsunlar olumlu baktılar. Her biri ayrı proje ürettiler ve hayvan sevgisini küçük yaşta bilinçlendirilmesi için de güzel bir çalışma oldu" dedi.

Tavşanlı Hayvanseverler Derneği Başkanı Onur Sami Özdal da okul ziyaret ederek projeye katılan öğrenciler tebrik etti. Öğrencilerin çok duyarlı bir proje hazırladığını belirten Özdal, "Öğretmenimiz Şevkiye Akarsu'nun fikri ve çalışması ile ona eşlik ettik. Çocuklarımız ve veliler sağ olsunlar çok duyarlı davrandılar. Böyle bir proje ile hep birlikte çalışmaktan mutlu olduk. Umarım Tavşanlı'da böyle çalışmaların daha fazla gelişmesini ve ilerlemesini sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.Öğrenciler yaptıkları kedi evlerine teslim ederken, ilçenin farklı noktalarına yerleştirileceği belirtildi.

Kaynak: DHA
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Tavşanlı, Akarsu, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri sokak kedileri için 60 yuva yaptı - Son Dakika


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