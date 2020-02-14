İlkokul öğrencileri, Suriye'de ve sınırda görev yapan askerlere mektup gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencileri, Suriye'de ve sınırda görev yapan askerlere mektup gönderdi - Son Dakika

İlkokul öğrencileri, Suriye'de ve sınırda görev yapan askerlere mektup gönderdi

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl İlçesindeki Kurşunlu İstiklal İlkokulu'nun 120 öğrencisi, Suriye'deki operasyonlarda ve sınır hattında görev yapan Mehmetçiklere yazdıkları mektupları, Şırnak ve Hakkari'de bulunan hudut birliklerine gönderdi.

İlkokul öğrencileri, Suriye'de ve sınırda görev yapan askerlere mektup gönderdi, System.String[]

BURSA'nın İnegöl İlçesindeki Kurşunlu İstiklal İlkokulu'nun 120 öğrencisi, Suriye'deki operasyonlarda ve sınır hattında görev yapan Mehmetçiklere yazdıkları mektupları, Şırnak ve Hakkari'de bulunan hudut birliklerine gönderdi.

Kurşunlu İstiklal İlkokulu öğrencileri, sınır birliklerinde görev yapan Mehmetçiğe moral vermek için mektup yazdı. Mektuplar, Hakkari ve Şırnak'taki hudut birliklerinde görev yapan askerlere kargo ile gönderildi.

'HER GÜN SİZE DUA EDİYORUM'

2'nci sınıf öğrencisi İbrahim Aykanat mektubunda, "Benim güzel asker abilerim. Büyüyünce ben de asker olacağım, ben de savaşacağım, vatanımı koruyacağım. Bayrak inmez, vatan bölünmez. Allah sizi düşmanlardan korusun. Her gün size dua ediyorum ailemle birlikte. Allah'a emanet olun. Afrin'de ki benim gibi kardeşlerime İnegöl'den selamlar" yazarken, 4'ncü sınıf öğrencisi Erva Başol şu ifadelere yer verdi:

"Güzel ülkemizin kahramanlarına, bu mektubu size Kurşunlu İstiklal İlkokulu'ndan yazıyorum. Sizler vatanımızı, milletimiz korumak için canla, başla savaşarak yeri geldiğinde canınızı feda ederek, koruyorsanız. Sizlere minnettarım, sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizleri, eşlerinize, anne ve babalarına, evlatlarınıza bağışlasın. Hakkınızı helal edin. Dualarımız sizinle, sizleri çok seviyoruz."

Okul Müdürü Nevzat Bali ise, "Kurşunlu İstiklal İlkokulu olarak sınır birliklerinde görev yapan askerlerimize moral vermek amacıyla mektup yazmak istedik. Askerlerimize Allah'ın yardımlarını diliyoruz. İnşallah ülkemizin için güzel şeyler olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.


Kurşunlu, İnegöl, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Suriye ordusu kendi topraklarının her bir karışını geri alma kararı verdi
Son dakika: Ünlü mafya lideri Yakup Süt yakalandı Kartal'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada "OLTA MEHMET"  ŞEBEKESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:47:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İlkokul öğrencileri, Suriye'de ve sınırda görev yapan askerlere mektup gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]