İlkokul Öğrencileri Yemen İçin Yardım Topladı
13 dakika önce
Taşova ilçesindeki Özkan Ağış İlkokulu öğrencileri, "Yemen açlıktan ölüyor" sloganıyla yardım kampanyası düzenledi.
Taşova
ilçesindeki Özkan Ağış İlkokulu öğrencileri, "Yemen
açlıktan ölüyor" sloganıyla yardım kampanyası düzenledi.
Okul müdürü Salih Zeki
Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'de yaşanan insanlık dramına okul olarak sessiz kalmadıklarını söyledi.
Yıllardır Yemen'de insanlık dramı yaşadığını vurgulayan Gültekin, şunları kaydetti:
"Milyonlarca insan açlık ve salgın hastalıklarla pençeleşmekte. Özellikle çocuklar çok mağdur olmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerimizle okul olarak Yemen'deki kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek amacıyla yardım kampanyası düzenledik. Öğrencilerimiz kendi haçlıklarını da katarak esnafı gezerek yardım topladı. Toplanan 650 lirayı kampanya hesabına yatırdık. İnşallah Yemen'de yaşanan insanlık dramı sona erer."
Gültekin, duyarlı davranışlarından dolayı öğretmen ve öğrenciler ile ailelerine ve esnafa teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:42 Kaynak: AA
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