Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencileri Yemen İçin Yardım Topladı

İlkokul Öğrencileri Yemen İçin Yardım Topladı

13 dakika önce

Taşova ilçesindeki Özkan Ağış İlkokulu öğrencileri, "Yemen açlıktan ölüyor" sloganıyla yardım kampanyası düzenledi.

İlkokul Öğrencileri Yemen İçin Yardım Topladı, System.String[]
Taşova ilçesindeki Özkan Ağış İlkokulu öğrencileri, "Yemen açlıktan ölüyor" sloganıyla yardım kampanyası düzenledi.

Okul müdürü Salih Zeki Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'de yaşanan insanlık dramına okul olarak sessiz kalmadıklarını söyledi.

Yıllardır Yemen'de insanlık dramı yaşadığını vurgulayan Gültekin, şunları kaydetti:

"Milyonlarca insan açlık ve salgın hastalıklarla pençeleşmekte. Özellikle çocuklar çok mağdur olmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerimizle okul olarak Yemen'deki kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek amacıyla yardım kampanyası düzenledik. Öğrencilerimiz kendi haçlıklarını da katarak esnafı gezerek yardım topladı. Toplanan 650 lirayı kampanya hesabına yatırdık. İnşallah Yemen'de yaşanan insanlık dramı sona erer."

Gültekin, duyarlı davranışlarından dolayı öğretmen ve öğrenciler ile ailelerine ve esnafa teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:42 Kaynak: AA

Salih Zeki, Taşova, Yemen, Güncel
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