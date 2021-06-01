İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika

İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

KARABÜK - Karabük'te kademeli normalleşme kapsamında tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından kademeli normalleşme ile tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında ilk ders zili çaldı. Okula velileriyle gelen öğrenciler okullarının önünde sıra olurken, öğretmenler öğrencilere sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısı yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçen öğrenciler eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etti.

Uzun zaman sonra yeniden okullarına kavuşan öğrenciler mutlu olduklarını belirterek, arkadaşlarını özlediklerini aktardılar.

Velilerden Fatma Demirtaşlı, kararın açıklanmasının ardından çocuğunun sevinçten uyuyamadığını söyledi.