İlkokul öğrencilerinden 23 Nisan klibi - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı klip çekerek kutladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesine rağmen Cumhuriyet İlkokulu 2B sınıfı öğretmeni Ayşegül Bozbay, 32 öğrencisiyle irtibatı koparmadı. Bozbay, internet üzerinden oyunlar oynadığı öğrencilerine, adeta sınıftaymış gibi 23 Nisan coşkusunu da evlerinde yaşattı. Evlerini ve balkonlarını bayraklarla süsleyen öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemini belirten bir klip çekti. Sosyal medyada paylaşılan klip, beğeni topladı.

Çocukların zamanlarını iyi değerlendirmesi için böyle bir çalışmayı yaptığını söyleyen Bozbay, "Evlerinde sıkılmamaları, evde kalmaları için değişik sosyal etkinlikler yaptık. Onları birbirleriyle sohbet ettirdim. 23 Nisan için okulumuzu süslemek gerekiyordu. Bayram sevgisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemini kavrayabilmeleri için, onları sınıftaymış gibi evlerini süsledik, şiirler okuttuk. Bayramımızı kutladık" dedi.