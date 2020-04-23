İlkokul öğrencilerinden 23 Nisan klibi - Son Dakika

İlkokul öğrencilerinden 23 Nisan klibi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bir ilkokulun minikleri, evlerinde birer cümleyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemini belirten bir klip çekti. Sosyal medyada paylaşılan klip, beğeni topladı. Cumhuriyet İlkokulu 2B sınıfı öğretmeni Ayşegül Bozbay, koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesine rağmen 32 öğrencisiyle irtibatı koparmadı. İnternet üzerinden sürekli diyalog kurdu. Öğrencilerine ödev verdi, kontrol etti. Onlarla oyunlar oynadı. Bozbay, öğrencilerine evlerinde adeta sınıftaymış gibi okulu yaşattı. Bozbay ve öğrencileri, bayramı da adeta sınıftaymış gibi evlerinde kutladı. Evlerde süslemeler yapıldı, balkonlar bayraklarla donatıldı. Ardından öğrenciler, evlerinde birer cümleyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemini belirten bir klip çekti. Sosyal medyada paylaşılan klip, beğeni topladı. Çocukların zamanlarını iyi değerlendirmesi için böyle bir çalışmayı yaptığını söyleyen Bozbay, "Evlerinde sıkılmamaları, evde kalmaları için değişik sosyal etkinlikler yaptık. Onları birbirleriyle sohbet ettirdim. 23 Nisan için okulumuzu süslemek gerekiyordu. Bayram sevgisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemini kavrayabilmeleri için, onları sınıftaymış gibi evlerini süsledik, şiirler okuttuk. Bayramımızı kutladık" dedi.