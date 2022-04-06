İlkokul öğrencilerinden Anamur Belediye Başkanı Kılınç'a ziyaret - Son Dakika
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İlkokul öğrencilerinden Anamur Belediye Başkanı Kılınç'a ziyaret

06.04.2022 18:42
İlkokul öğrencilerinden Anamur Belediye Başkanı Kılınç'a ziyaret

15 Temmuz Milli İrade ve Şükrü Köymen ilkokullarının öğrencileri, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ı ziyaret etti.

15 Temmuz Milli İrade ve Şükrü Köymen ilkokullarının öğrencileri, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ı ziyaret etti.

Kılınç, belediyenin konferans salonunda ağırladığı öğrencilerle sohbet etti, onların sorularını cevapladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılınç, "Yerel yönetimler konusuna duydukları ilgi ile hepimizi şaşırtan çocuklarımızın gelecekte siyasette ve bürokraside önemli görevler üstleneceğine inanıyorum." dedi.

Kılınç, ziyaret sonunda öğrencilere kitap hediye etti.

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Hidayet Kılınç, 15 Temmuz, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlkokul öğrencilerinden Anamur Belediye Başkanı Kılınç'a ziyaret - Son Dakika


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