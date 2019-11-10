Son Dakika Haberleri: İlkokul öğrencilerinden anlamlı 10 Kasım klibi
Son Dakika Genel İlkokul öğrencilerinden anlamlı 10 Kasım klibi

İlkokul öğrencilerinden anlamlı 10 Kasım klibi

6 saat önce

İlkokul öğrencilerinden anlamlı 10 Kasım klibiZONGULDAK - Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri, süper amatör kümede mücadele veren Geliksporlu futbolcular ile birlikte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde özel bir klip hazırladı.

İlkokul öğrencilerinden anlamlı 10 Kasım klibi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri, süper amatör kümede mücadele veren Geliksporlu futbolcular ile birlikte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde özel bir klip hazırladı.

Gelik İlkokulu, 2/B, 3/A 4/A sınıf öğretmenleri Betül Şahin, Esma Filizdal Hamzaçebi, Bahar Aslan ile okul müdürü Fazıl Etike çok özel bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler ve veliler de süper amatör ligde mücadele veren Geliksporlu futbolcularla ortaklaşa olarak klip hazırladı.

Gelik şehir stadında çekimleri yapılan klipte Atatürk'ün doğum yılı olan 1881 yılı ve ölüm yılı olan 1938 yılı anlatıldı. Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yılı sonsuzluk işareti ile devam ettirildi.

Klip kısa sürede izleyenlerden büyük alkış aldı. Çalışmalara destek veren Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Gelikspor Kulüp Başkanı Resul Cesur, antrenör ve kulüp yöneticilerine de teşekkür edildi.

İlkokul öğrencilerinden anlamlı 10 Kasım klibi

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, 10 Kasım, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:58 Kaynak: İHA
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