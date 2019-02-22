İlkokul Öğrencilerinden Anlamlı Bağış
1 saat önce
İlkokul öğrencileri kendi el emeği ile yaptıkları ürünleri satarak elde ettikleri geliri Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciğine bağışladı.
İlkokul öğrencileri kendi el emeği ile yaptıkları ürünleri satarak elde ettikleri geliri Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz
Temsilciğine bağışladı. Samsun
Final Okulları 4-B sınıfı öğrencileri kendi el emeği ile yapmış olduğu ürünleri satarak elde ettikleri geliri EMŞAV Karadeniz Temsilciliğine bağışlamak üzere vakfı ziyaret etti. Öğretmenleriyle ziyarete gelen öğrenciler kendi okullarındaki etkinlik kapsamında yaptıkları ürünleri satarak elde ettikleri geliri EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim'e teslim etti.
Erim ise bağış karşılığında makbuzu öğrencilere teslim etti. Öğrenciler ayrıca şehitlik ve gazilik kavramları hakkında bilgilendirildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:18 Kaynak: İHA
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