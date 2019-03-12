Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencilerinden Anlamlı Çalışma

İlkokul Öğrencilerinden Anlamlı Çalışma

52 dakika önce

Bilecik Edebali Şehir Koleji öğrencileri plastik su şişelerini sanata dönüştürerek anneleri için güzel bir çalışma yaptılar.

İlkokul Öğrencilerinden Anlamlı Çalışma, System.String[]
Bilecik Edebali Şehir Koleji öğrencileri plastik su şişelerini sanata dönüştürerek anneleri için güzel bir çalışma yaptılar.

Bilecik'te eğitim veren Bilecik Edebali Şehir Koleji öğrencileri, kendi el yazıları ile anneleri için yazdıkları güzel dilekleri süsledikleri plastik şişe içine koyarak annelerine verdileri. Miniklerin kimisi annesine güzel şiirler yazarken, kimileri de kalp resmi yaparak içinden geçenleri yazdı.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Okul Müdürü Saadet Güzel, çocukların güzel bir çalışmaya imza attığı belirterek, "Ben de bir anne olarak öğrencilerimizin annelerine yazdığı güzel sözlerden dolayı çok duygulandım. Onlar geleceğimiz teminatı ve onların başarılı bireyler olmasında ilk etken aileleri. Sonra biz eğitimciler devreye giriyoruz. Çocuklarımın aileleri ile kurdukları bu güzel bağda bizlerinde bir nebze etkimiz olduysa ne mutlu bize" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu

Helikopterli Trafik Denetiminde Yakalanan Kadın Sürücü Neye Uğradığını Şaşırdı AK Parti'den İstifa Eden 800 Kişi CHP'ye Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 13:53:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlkokul Öğrencilerinden Anlamlı Çalışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]