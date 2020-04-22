İlkokul öğrencilerinden anlamlı klip - Son Dakika

Erzurum Sabancı İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Münise Serap Irmak ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını anlamlı bir klip ile kutladı
Sabancı İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri, Ata tohumlarımıza sahip çıkarak Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile çalışmalar yapmış ve yaptığı çalışmaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel hazırladıkları bir klip ile taçlandırdı.
Söz ve müziği sınıf öğrencilerince yapılan klipte yapılan tohum çalışmalarıyla ilgili görsellere yer verildi.
Öğrencilerin tohum klibi şu sözlerden oluştu:
Tohumdan aldık saksıya
Saksıdan aldık toprağa
Büyüdü büyüdü başak oldu
Atalarımızın tohumu
Başakları hasat ettik
Eledik harman ettik
Öğüttük unumuzu
Atalarımızın tohumu
Sofralarımızı doldurdu
Karnımızı doyurdu
Bize en büyük miras
Atalarımızın tohumu
Çiftçi sürer tarlayı
Sonra eker buğdayı
Boy verir azar azar
Saplar gittikçe uzar
Güzel kokulu ekmek
Olmaz seni sevmemek
Sensin yemeklere baş
Her yemeğe arkadaş
Öğrencilerin sofralarımıza gelen ekmeğin kıymetini anlatan klibi sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. - ERZURUM