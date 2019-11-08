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İlkokul öğrencilerinden askere selam

7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin sınırlarında bir terör koridoru oluşmasını engellemek için Barış Pınarı Harekatı'na başlayan Türk askerine Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan destek programı davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin sınırlarında bir terör koridoru oluşmasını engellemek için Barış Pınarı Harekatı'na başlayan Türk askerine Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan destek programı davetliler tarafından büyük ilgi gördü.


Pazarlar İlkokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte hazırladığı Mehmetçik'e destek programı okul bahçesinde düzenlendi.


Mehmetçik'e destek programına Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, ilçe protokolü, veliler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.


Mehmetçik'e destek programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Program Pazarlar İlkokulu Din Kültür Öğretmeni Coşkun Yaldız tarafından Fetih süresini okuması ile devam edildi.


Mehmetçik'e selam göndermemizden rahatsız olanlara rahatsızlık vermeye devam ediyoruz diyen Pazarlar İlkokulu Müdürü Mustafa Dertli, " Dünya'da hiç bir ordunun ismi yoktur. Sadece Türk ordusunun, bizim ordumuzun ismi vardır oda Mehmetçik'tir. Bizim ordumuz un adı Mehmetçik'tir. Diğer adı ile Peygamber ocağıdır. Mehmet'e selam göndermek bazılarını rahatsız ediyorsa ben o rahatsızlığı vermeye devam ediyorum. Mehmetçik'e selam" dedi.


Öğrenciler tarafından dualar ve şiirler okundu. öğrencilerin skeçler ve komando marşı izleyenler tarafından büyüm ilgi gördü.


Programın sonunda Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci tarafından Jandarma Bölük Komutanı Erhan Yılmaz'a Türk Bayrağını teslimi ile sona erdi. - KÜTAHYA

Pazarlar, Kütahya, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:40 Kaynak: İHA
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