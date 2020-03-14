İlkokul öğrencilerinden askerlere duygulandıran mektup - Son Dakika
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İlkokul öğrencilerinden askerlere duygulandıran mektup

6 saat önce

İlkokul öğrencilerinden askerlere duygulandıran mektup İlkokul öğrencileri İdlip ve diğer yerlerde vatani görevlerini yapmakta olan askerlere mektup yazdı.

İlkokul öğrencilerinden askerlere duygulandıran mektup

BURSA - İlkokul öğrencileri İdlip ve diğer yerlerde vatani görevlerini yapmakta olan askerlere mektup yazdı. Minik öğrencilerin yazdıkları mektuplar dinleyenleri duygulandırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Şakir Lakşe İlkokulu öğrencilerinin askerlere yazdığı mektuplar dinleyenleri duygulandırdı. 4-A sınıfı öğretmeni Fatmaana Tetik, "4-A sınıfı olarak öğrencilerim haberlerde asker ağabeylerini görünce çok üzüldüler, onlara moral ve destek vermek için mektup yazmak istediler. Postahanemizden edindiğimiz kartlarla onlara duygu ve dileklerini yazarak moral vermek istediler. Öğrencilerimle iftihar ettim, bu vatan için onlar da ellerinden geleni bu şekilde yapmaya çalıştılar" diye konuştu.

4-A sınıfı öğrencilerinden Hiranur Taş, asker ağabeyleri için yazdığı mektubu okudu. Mektubu dinleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

İlkokul öğrencilerinden askerlere duygulandıran mektup

Bursa, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:14 Kaynak: İHA
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