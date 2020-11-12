İlkokul öğrencilerinden Ayda bebek için duygulandıran mektup - Son Dakika

İlkokul öğrencilerinden Ayda bebek için duygulandıran mektup

12.11.2020 18:55
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Karabük'te ilkokul öğrencilerinin İzmir depreminde 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda bebek için yazdıkları mektuplar duygulandırdı.

Karabük'te ilkokul öğrencilerinin İzmir depreminde 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda bebek için yazdıkları mektuplar duygulandırdı.

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan Ayda Gezgin (3) için Karabük'te ilkokul öğrencileri mektup yazdı. Birbirinden güzel cümlelerle 3 yaşındaki Ayda bebeği kardeş olarak gördüklerini ifade eden öğrencilerin mektupları duygulandırdı. Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilen mektuplar posta yoluyla Gezgin ailesine ulaştırılmak üzere gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş konuyla yaptığı açıklamada, "Ülkemiz bir deprem ülkesi ve bu türden acıları en derinden yaşayan çocuklarımızı korumak ve bilinçlendirmek öncelikli görevimiz. Gönüller arasında köprü kuracak bu mektuplar aynı zamanda öğrencilerimizin deprem konusundaki duyarlılığını da gözler önüne sermektedir. Öğrencilerimizin o büyük yüreklerinden süzülen nağmeleri bizleri hem duygulandırmış, hem de gururlandırmıştır. Kocaman yürekli yavrularımızı sevgiyle kucaklıyorum. Onları yetiştiren öğretmenlerimize bizi biz yapan hasletlerimizi öğrencilerine aktardıkları için teşekkür ediyor; bu vesileyle İzmir depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam etmekte olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mektubunda Ayda bebek için kız kardeşim diyen İlkokul 3. sınıf öğrencisi Zeynep Yavuz "Merhaba kardeşim. Ben Karabük'te yaşıyorum. Sana küçük kız kardeşim diye sesleniyorum. Çünkü artık benim kız kardeşimsin. Depremi televizyondan izledim ve çok korktum. Sen 4 gün boyunca orada nasıl kaldın? Nasıl dayandın aç susuz. Gerçekten inanamıyorum. Umarım hemen sağlığına kavuşursun. Yanına gelmek, sana sarılmak, oyunlar oynamak isterdim. Ablalar küçük kardeşlerine hep masallar okurlar. Ben de sana en sevdiğin en güzel masal okumak isterdim. Sen gerçekten çok cesursun. Ben artık ablan olduğuma göre ne zaman ihtiyacın olursa yanında olmak çok isterim. O güzel yanaklarından ve gözlerinden öperim" dedi.

"İçimde tarif edemediğim bir boşluk açtı"

İlkokul öğrencisi Bekir Talha Öter ise mektubu yazmasının amacının içinde olan biteni Ayda bebekle paylaşmak olduğunu belirterek, "Güzel kardeşim seni beklemek ve beklerken umut etmek çok da kolay olmadı. Minicik bedeninin orada ne acılar çekmiş olduğunu düşünmek içimde tarif edemediğim belki de hiçbir zaman edemeyeceğim bir boşluk açtı. Bunlardan bahsedip seni üzmek istemiyorum. Biz güzel şeylerden bahsedelim. Gerçekten seni bekleyen güzel günlerden. Artık yalnız olmadığından ve senin kocaman Türkiye adlı bir ailen olduğundan bahsedelim. Sen bizim umudumuz oldun. İnşallah bizler de sana bir ışık, bir tebessüm verebildiysek ne mutlu bize. Senin ve senin gibi o enkazın altından bize umut olmuş diğer kardeşlerimizin abilerimizin ablalarımızın da başlarına gelenlerden ötürü çok üzgünüz. İnşallah bunları tekrarı olmayacak ve sizlerden bir an önce sağlığınıza kavuşacaksınız. Seni tanıdığıma çok sevindim Ayda kardeşim benim. Artık bir kardeşim daha oldu. Biz senin hep yanındayız, Karabük'te artık bir ağabeyin var bunu unutma" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

İlkokul öğrencilerinden Ayda bebek için duygulandıran mektup
İlkokul öğrencilerinden Ayda bebek için duygulandıran mektup

Karabük, Deprem, İzmir, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlkokul öğrencilerinden Ayda bebek için duygulandıran mektup - Son Dakika


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