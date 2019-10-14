Son Dakika Haberleri: İlkokul öğrencilerinden "Barış Pınarı" koreografisi
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencilerinden 'Barış Pınarı' koreografisi

İlkokul öğrencilerinden "Barış Pınarı" koreografisi

16 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ilkokul öğrencileri okul bahçesinde "Barış Pınarı" koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İlkokul öğrencilerinden

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ilkokul öğrencileri okul bahçesinde "Barış Pınarı" koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Cemal Dikici İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde "Barış Pınarı" koreografisi oluşturdu. Öğrencilerin bulunduğu alanın ortasında ise Türk bayrağı açıldı.

Okul Müdürü Cuma Çiçek, Türk ordusunun harekattan zaferle döneceğine ve teröristleri bölgeden temizleyeceğine canı gönülden inandıklarını dile getirdi.

Çiçek, "Kahraman ordumuz, zalimlere korku ve mazlumlara umut olmak için büyük bir operasyon başlatmış ve titizlikle sürdürmektedir. Onlar kötülükleri ortadan kaldırmak için mücadelesini sürdürürken bizler de burada askerimizin muzaffer olması ve onların yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir çalışma yaptık. Tek isteğimiz askerimizin sağ salim bir şekilde yurda dönmesidir." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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