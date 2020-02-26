İlkokul öğrencilerinden bilimsel projeler - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesinde ilkokul öğrencilerinin hayal güçlerini kullanarak hazırladıkları bilimsel proje çalışmaları büyük ilgi görüyor.



Bulancak ilçesindeki Yalıköy Şehit Pilot Üsteğmen Barış Çakır İlkokulundaki 4. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Gülsen Kaya eşliğinde hayal güçlerini kullanarak bilimsel ve teknolojik projeler üretiyor. Ürettikleri projelerle insanların hayatlarını



kolaylaştıracak keşifler yapmak istediklerini belirten öğrenciler, para sayma ve ayırma makinesi, el masaj aleti, çok amaçlı şemsiye, topraksız tarım, kitap okuma gözlüğü, havanın itme gücüyle hareket eden araç gibi birçok proje üretti.



Öğrencileri ile teknolojik tasarımlarda en basit haliyle neler yapılabilir diye düşündüklerini ve onların hayal güçleriyle bu projeleri ürettiklerini belirten sınıf öğretmeni Gülsen Kaya, "Çocukların kendi çabalarıyla bu projeleri üretmeleri çok güzel bir şey, ileride bu küçük maketleri büyük işlere dönüştüreceklerine eminim. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projelerin daha



modernleri elbette var ama bu çalışmamızla hem bilimsel, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimleri içinde eşsiz bir fırsat oldu. Çok mutluyum" dedi.



Okul müdürü Ali Kemal Bodur ise, çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geleceğin mühendisleri olan öğrencilerimizi ve öğretmenimizi tebrik ediyorum. Ortaya çok güzel çalışmalar çıkarmışlar. Bu projelerin daha da gelişerek devam edeceğine inancım sonsuz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN