İlkokul öğrencilerinden 'BizBizeYeterizTürkiyem' kampanyasına destek - Son Dakika

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İlkokul öğrencilerinden 'BizBizeYeterizTürkiyem' kampanyasına destek
6 saat önce
MANİSA'da yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paraları ile 'BizBizeYeterizTürkiyem' kampanyasına destek oldu.
MANİSA'da yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paraları ile 'BizBizeYeterizTürkiyem' kampanyasına destek oldu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, İlkokul öğrencileri Ateş kardeşler'in videosunu, "Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu, Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeteriz" mesajı ile paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:53 Kaynak: DHA
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