İlkokul öğrencilerinden depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
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İlkokul öğrencilerinden depremzedeler için yardım kampanyası

7 saat önce

Akşehir Cumhuriyet ilkokulu öğrencileri, Elazığ ili Maden ilçesinde bulunan okullarda okuyan öğrenciler için yardım kampanyası başlattı.

İlkokul öğrencilerinden depremzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

Akşehir Cumhuriyet ilkokulu öğrencileri, Elazığ ili Maden ilçesinde bulunan okullarda okuyan öğrenciler için yardım kampanyası başlattı.

"İyilik ve Dürüstlük Kutusu" projesi kapsamında düzenlenen kampanyayla, geçtiğimiz günlerde deprem felaketi yaşayan Elazığ ili Maden ilçesindeki okullarda okuyan 60 öğrenciye, Maden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda birer bot ve mont gönderilecek.

İsteyen velilerin diledikleri miktarda katkıda bulunabileceği kampanyaya; okulun 1-A Sınıfı öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla katıldı.

Öğrencilerden Yıldız Nil Solmaz, öğretmenlerinin deprem konusunu işlemesi üzerine mağdur olan insanlara yardım etmek için arkadaşlarıyla bir araya gelerek harçlıklarını göndermeye karar verdiklerini söyledi.

Öğrenciler ayrıca, depremzede öğrencilere hitaben sınıf adına yazdıkları mektubu da okul idaresine teslim etti.

Akşehir, Elazığ, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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